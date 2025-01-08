В Акмолинской области в службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Терсакан Жаксынского района с рыбной ловли не вернулись четыре человека. Они сутки не выходили на связь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по ЧС.

Поиски велись силами МЧС, полиции и МИО. Спасательные мероприятия затруднял выпавший снег. Добраться до рыбаков пришлось с помощью спецтехники трактора К-700 и очистить дорогу от снега.

"По прибытию спасателей на место выяснилось, что автомобиль частично провалился под лёд. Машину успешно вызволили из снежного плена, и эвакуация не потребовалась. Спасённые дальше продолжили свой путь по очищенному участку", - говорится в информации МЧС.

Рыбаки выразили благодарность спасателям.

Напомним, 11 человек вызволили из снежного плена в Актюбинской области.