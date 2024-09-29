Рыбаков на заглохшей лодке спасли в Бухтарминском водохранилище

Спасатели ВКО пришли на помощь рыбакам, оказавшимся далеко от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В заливе "Каракол" Бухтарминского водохранилища ВКО четверо рыбаков обратились за помощью к спасателям. Как выяснилось, из-за поломки двигателя они не смогли добраться до берега. Сотрудники МЧС доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует, находясь в лодке, надевать спасательный жилет; не выходить на воду при сильном ветре; проверять перед поездкой исправность плавсредства.