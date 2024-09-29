Рыбаков на заглохшей лодке спасли в Бухтарминском водохранилище
Сегодня, 19:40
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Сегодня, 19:40Сегодня, 19:40
88Фото: скриншот с видео МЧС РК
Спасатели ВКО пришли на помощь рыбакам, оказавшимся далеко от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В заливе "Каракол" Бухтарминского водохранилища ВКО четверо рыбаков обратились за помощью к спасателям. Как выяснилось, из-за поломки двигателя они не смогли добраться до берега. Сотрудники МЧС доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует, находясь в лодке, надевать спасательный жилет; не выходить на воду при сильном ветре; проверять перед поездкой исправность плавсредства.
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