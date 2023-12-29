Рыбакиной прочат победу на Australian Open в 2024 году

Американский эксперт Кэм Уильямс с YouTube-канала Tennis Talk with Cam Williams рассказал, кто, на его взгляд, выиграет турниры "Большого шлема" у женщин в следующем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победу на Australian Open Уильямс прочит казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (четвёртое место в рейтинге WTA), которая в прошлом году дошла до финала турнира. "Ролан Гаррос", по мнению эксперта, выиграет полька Ига Швёнтек (первое место). Победительницей Уимблдона-2024 неожиданно названа теннисистка из Туниса Онс Жабер (шестое место). Победительницей US Open Уильямс называет белоруску Арину Соболенко (второе место).