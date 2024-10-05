Рыбакина заявилась на престижный турнир в ОАЭ
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занмающая четвёртое место в рейтинге WTA, примет участие в турнире World Tennis League, который пройдет с 19 по 22 декабря в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
У женщин также выступят Ига Швентек, Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Жасмин Паолини, Мирра Андреева, Паула Бадоса и Каролин Гарсия, а у мужчин на корт выйдут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Тейлор Фриц, Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Сумит Нагал и Ник Кирьос.
Напомним, в этом году Елена Рыбакина выиграла три титула: она стала победительницей турниров в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Штутгарте (Германия). Однако также стоит отметить, что лучшая теннисистка Казахстана снялась уже с девяти турниров за год.
Ранее Елена Рыбакина прокомментировала свое снятие с турнира категории WTA 1000 в Пекине.
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