Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступит на выставочном турнире смешанных пар, который пройдёт 4 марта в американском Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Она заменит лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко и сыграет в паре с американцем Тейлором Фрицем.

В рамках этого турнира выступят восемь пар:

Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США).

Мэдисон Киз и Томми Пол (оба — США).

Каспер Рууд (Норвегия) и Мария Саккари (Греция).

Эмма Наварро и Бен Шелтон (оба — США).

Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).

Алекс де Минор (Австралия) и Кэти Бултер (Великобритания).

Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач (оба — Польша).

Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти (оба — Италия).