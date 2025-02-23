Рыбакина заменила Соболенко на турнире в США
Она сыграет в паре с американцем Тейлором Фрицем.
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Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступит на выставочном турнире смешанных пар, который пройдёт 4 марта в американском Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
Она заменит лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко и сыграет в паре с американцем Тейлором Фрицем.
В рамках этого турнира выступят восемь пар:
Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США).
Мэдисон Киз и Томми Пол (оба — США).
Каспер Рууд (Норвегия) и Мария Саккари (Греция).
Эмма Наварро и Бен Шелтон (оба — США).
Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).
Алекс де Минор (Австралия) и Кэти Бултер (Великобритания).
Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач (оба — Польша).
Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти (оба — Италия).
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