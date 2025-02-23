  • 23 Февраля, 23:31
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Рыбакина заменила Соболенко на турнире в США

Она сыграет в паре с американцем Тейлором Фрицем.

Сегодня, 21:49
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getty images Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
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Фото: getty images

Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступит на выставочном турнире смешанных пар, который пройдёт 4 марта в американском Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Она заменит лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко и сыграет в паре с американцем Тейлором Фрицем.

В рамках этого турнира выступят восемь пар:

Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США).
Мэдисон Киз и Томми Пол (оба — США).
Каспер Рууд (Норвегия) и Мария Саккари (Греция).
Эмма Наварро и Бен Шелтон (оба — США).
Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).
Алекс де Минор (Австралия) и Кэти Бултер (Великобритания).
Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач (оба — Польша).
Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти (оба — Италия).

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