Рыбакина за 52 минуты отправила Казахстан в финал Кубка мира
Это второе очко в копилку Казахстана.
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Казахстан – в финальной стадии командного чемпионата мира по теннису. И всё благодаря мощным выступлениям наших звёзд - Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой, передаёт BaigeNews.kz.
В квалификационном матче Казахстан - Колумбия, проходившем в Брисбене (Австралия), Рыбакина (10-я ракетка мира) буквально смела с корта свою соперницу - Юлиану Лизаразо (684-я в рейтинге WTA).
Счёт по сетам: 6:1, 6:2. Длилась встреча всего 52 минуты.
Это второе очко в копилку Казахстана - и, что важнее, победа в противостоянии с Колумбией.
До этого Юлия Путинцева (23-я в рейтинге) разгромила Валентину Медиорреаль Ариас (804-я в мире) со счётом 6:0, 6:1.
Фанаты в сети ликуют:
"Рыбакина - машина! Казахстан гордится тобой!"
"Женская сборная - как никогда сильна. Финал - наш!"
Ранее мы сообщали, что Елена Рыбакина победила с феноменальным камбэком в матче за Казахстан.
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