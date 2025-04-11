Казахстан – в финальной стадии командного чемпионата мира по теннису. И всё благодаря мощным выступлениям наших звёзд - Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой, передаёт BaigeNews.kz.

В квалификационном матче Казахстан - Колумбия, проходившем в Брисбене (Австралия), Рыбакина (10-я ракетка мира) буквально смела с корта свою соперницу - Юлиану Лизаразо (684-я в рейтинге WTA).

Счёт по сетам: 6:1, 6:2. Длилась встреча всего 52 минуты.

Это второе очко в копилку Казахстана - и, что важнее, победа в противостоянии с Колумбией.

До этого Юлия Путинцева (23-я в рейтинге) разгромила Валентину Медиорреаль Ариас (804-я в мире) со счётом 6:0, 6:1.

Фанаты в сети ликуют:

"Рыбакина - машина! Казахстан гордится тобой!"

"Женская сборная - как никогда сильна. Финал - наш!"

Ранее мы сообщали, что Елена Рыбакина победила с феноменальным камбэком в матче за Казахстан.