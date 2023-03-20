Рыбакина взлетела на рекордное место в мировом рейтинге

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не только впервые в карьере выиграла турнир категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), но и поднялась на рекордное место в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Рыбакина поднялась на седьмую позицию в Live-рейтинге WTA. Официально она поднимется на эту строчку 20 марта. Что касается Арины Соболенко, то она осталась на втором месте. До этих соревнований Елена выше десятого места никогда не поднималась.

Напомним, казахстанка победила белоруску в финале со счетом 7:6 (11), 6:4.

За победу на турнире в Индиан-Уэллсе Рыбакина получила 1,26 миллиона долларов призовых, или 570,4 миллиона тенге.