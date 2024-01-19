Рыбакина высказалась о сенсационном поражении

Казахстанская теннисистка, третья ракетка мира Елена Рыбакина признала, что не показала свою лучшую игру в матче второго круга Australian Open против россиянки Анны Блинковой (№ 57 WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Драматичный матч завершился победой Блинковой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Тай-брейк в решающем сете стал самым продолжительным в истории женских турниров "Большого шлема".

"Я по-настоящему горжусь, что смогла сражаться до конца. Я имею в виду, что невозможно всегда играть идеально. Конечно, я могла проиграть еще раньше", — призналась после матча Елена.

В следующем раунде соперницей Анны Блинковой станет итальянка Жасмин Паолини.