  • 28 Мая, 16:17
  • BAIGENEWS

Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Сегодня, 15:51
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ktf.kz Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: ktf.kz

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла бельгийку Грит Миннен на старте Открытого чемпионата Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Счёт в матче - 6:2, 6:3.

Для казахстанки это девятая победа из 10 сыгранных матчей на грунте в этом году. Во втором круге French Open Рыбакина сыграет с немкой Анжелик Кербер или нидерландкой Арантой Рус.

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