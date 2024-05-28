Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
74Фото: ktf.kz
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла бельгийку Грит Миннен на старте Открытого чемпионата Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Счёт в матче - 6:2, 6:3.
Для казахстанки это девятая победа из 10 сыгранных матчей на грунте в этом году. Во втором круге French Open Рыбакина сыграет с немкой Анжелик Кербер или нидерландкой Арантой Рус.
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