Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла бельгийку Грит Миннен на старте Открытого чемпионата Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Счёт в матче - 6:2, 6:3.

Для казахстанки это девятая победа из 10 сыгранных матчей на грунте в этом году. Во втором круге French Open Рыбакина сыграет с немкой Анжелик Кербер или нидерландкой Арантой Рус.