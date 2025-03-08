  • 8 Марта, 09:15
  • BAIGENEWS

Рыбакина вышла в третий круг турнира с призовым фондом 19 миллионов долларов

Казахстанка обыграла представительницу Нидерландов.

Сегодня, 08:52
АВТОР
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пресс-служба ФТК Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:52
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Фото: пресс-служба ФТК

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Во втором круге казахстанка обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 6:3. Далее Елена встретится с британкой Кэти Бултер.

Не смогла пробиться в третий раунд соревнования  20-я ракетка мира Юлия Путинцева, которая проиграла 59-й в мировом рейтинге Катержиной Синяковой из Чехии - 2:6, 2:6.

Напомним, BNP Paribas Open — объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом 19,4 млн долларов.

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