Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Во втором круге казахстанка обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:3, 6:3. Далее Елена встретится с британкой Кэти Бултер.

Не смогла пробиться в третий раунд соревнования 20-я ракетка мира Юлия Путинцева, которая проиграла 59-й в мировом рейтинге Катержиной Синяковой из Чехии - 2:6, 2:6.

Напомним, BNP Paribas Open — объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом 19,4 млн долларов.