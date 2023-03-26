Рыбакина вышла в четвёртый круг Miami Open

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Седьмая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина обыграла испанку Паулу Бадосу (29-я ракетка мира) в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Елена одержала победу со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась два часа и 33 минуты. Казахстанка 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.

В четвёртом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Петра Мартич (41-я ракетка мира) и Элизе Мертенс (39-я ракетка мира).

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обновила личный рекорд. Победа над Бадосой стала для неё 11-й кряду в WTA. Ранее у казахстанки были дважды победные серии из семи матчей, одна из которых закончилась триумфом на "Уимблдоне" в 2022 году.

Следующей соперницей Рыбакиной станет победительница матча между хорваткой Петрой Мартич и бельгийкой Элисе Мертенс.