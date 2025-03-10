Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина шагнула в четвёртый круг турнира категории WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В третьем круге казахстанка обыграла 38-ю ракетку мира из Великобритании Кэти Бултер со счётом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 16 минут. Елена шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

"Спасибо, ребята. Конечно, мне нравится, когда так поддерживают. Когда я выиграла титул в 2023 году, болельщики была потрясающими. Что делаю, когда не хватает энергии? Ты подталкиваешь себя. Твоя команда пытается дать тебе энергию. Нужно просто бороться. Как-то в конце концов ты найдешь свою игру", — сказала Рыбакина на корте.

За выход в четвертьфинал турнира Рыбакина поспорит с 11-й ракеткой мира Миррой Андреевой. С россиянкой казахстанка играла три недели назад в полуфинале "тысячника" в Дубае, где в зрелищном матче победа досталась россиянке.