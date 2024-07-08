Рыбакина вырвалась в четвертьфинал Уимблдона

Четвёртая ракетка мира — казахстанка Елена Рыбакина уверенно обыграла 18-ю ракетку мира Анну Калинскую из России в четвертом круге Уимблдона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Во втором сете при счете 3:0 в пользу казахстанки Анна снялась с матча из-за травмы правой руки.

За 50 минут игрового времени Елена 7 раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Счет в личных встречах оппоненток стал 3:2 в пользу Рыбакиной.

В четвертьфинале третьего по счету турнира Большого Шлема Елена Рыбакина сразится либо с украинкой Элиной Свитолиной, либо с китаянкой Синьюнь Ван.