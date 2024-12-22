Команда "Соколы" (Falcons) стала победителем выставочного турнира World Tennis League-2024 в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ее составе выступала казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, россиянин Андрей Рублев, представляющий Канаду Денис Шаповалов и француженка Каролин Гарсия.

На этом турнире Рыбакина провела четыре одиночные встречи, в которых одержала одну победу. Елена победила румынскую теннисистку Симону Халеп — 6:4, но также потерпела три поражения: от первой ракетки мира — белоруски Арины Соболенко — 6:7, польки Иги Швентек — 3:6 и российской теннисистки Мирры Андреевой — 2:6.