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Рыбакина выдала триллер на старте нового турнира после триумфа в США
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина начала свое выступление на крупном турнире в Майами (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Занимающая седьмую строчку рейтинга WTA Рыбакина взяла старт со второго круга соревнований, где её соперницей стала 64-я ракетка мира из России Анна Калинская. В первой партии казахстанка отыграла брейк и завершила её в свою пользу (7:5). После этого Елена уже сама позволила оппонентке отыграть преимущество (4:6) и сравнять счет по сетам. В итоге Рыбакина сумела забрать решающую партию (6:3), одержав тяжёлую победу.
На стадии 1/16 финала Рыбакина встретится с представительницей Испании Паулой Бадосой (29).
Напомним, что Елена Рыбакина триумфально провела предыдущий "Мастерс" в США - первая ракетка Казахстана взяла титул в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (7:6, 6:4).
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