Рыбакина вернулась на корт после долгого перерыва

Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина возобновила тренировки после длительной паузы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Х-аккаунт Sebastien G., который активно следит за карьерой спортсменки, опубликовал фото с ее тренировки в Дубае (ОАЭ), на котором Елена запечатлена с юными теннисистками.

"Похоже, Елена Рыбакина сейчас тренируется перед Итоговым турниром WTA. Фото сделано вчера в Дубае", - написал источник.

Напомним, что в последний раз Елена Рыбакина выходила на корт в августе, после чего снялась сразу с нескольких турниров подряд из-за травмы. На днях WTA опубликовала информацию о том, что Рыбакина может принять участие в Итоговом турнире, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).