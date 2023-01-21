Рыбакина в паре с россиянкой пробилась в 1/8 финала Australian Open

Фото: gotennis.ru

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой пробились в 1/8 финала, одержав победу во втором круге Australian Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

В своем втором матче они обыграли Чань Латиша из Тайбэя и Алексу Гуарачи из Чили, отдав всего один гейм, 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила 55 минут.

В третьем круге Павлюченкова и Рыбакина встретятся с победительницами поединка пары украинки Надежды Киченок и бельгийки Кимберли Циммерманн с парой японок Суко Аоямы и Эны Шибахары.