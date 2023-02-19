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Sports.kz Сегодня, 20:22
24
Сегодня, 20:22
24
Фото: Sports.kz

Рыбакина в паре с россиянкой обыграла бельгийку и немку в Дубае

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела первый матч на турнире в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В парном разряде в 1/16 финала Рыбакина вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой уверенно переиграли в двух сетах дуэт Кирстен Флипкенс из Бельгии и Лауры Зигемунд из Германии. Итог встречи — 6:2, 6:4.

Что касается выступлений Елены Рыбакиной в одиночном разряде, то она стартует матчем против канадской теннисистки Бьянки Андрееску. 

Рыбакина занимает 10-е место в рейтинге WTA, Андрееску — 36-е. 

Добавим, что призовой фонд турнира в Дубае составляет 2 788 468 долларов. Победительница заработает 454 500 долларов и получит 900 рейтинговых очков. 

 

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#Елена Рыбакина #спорт #теннис
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:22
24
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