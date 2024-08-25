Рыбакина узнала своё место в мировом рейтинге перед US Open-2024

Стала известна позиция лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) перед стартом Открытого чемпионата США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Так, Рыбакина не изменила своего положения и сохранила четвёртую строчку в табеле о рангах. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, в свою очередь, опустилась на один пункт и расположилась на 32-м месте.

Лидерство в мировом рейтинге сохранила польская спортсменка Ига Швёнтек.

Представительница Беларуси Арина Соболенко по-прежнему занимает вторую позицию. Тройку замыкает американка Кори Гауфф.

Напомним, что на старте US Open-2024 Рыбакина сыграет с австралийкой Дестани Айавой, занимающей 194-е место в рейтинге WTA.