Рыбакина узнала следующую соперницу на Australian Open-2024

Стала известна следующая соперница лучшей казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в случае её попадания в третий круг Открытого чемпионата Австралии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Если Елена Рыбакина сегодня победит россиянку Анну Блинкову (57-е место), то на стадии 1/16 финала сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини (31-е место), которая в двух партиях победила немецкую спортсменку Татьяну Марию (42-е место) — 6:2, 6:3.

Отметим, что начало матча Рыбакина — Блинкова запланировано на 14:00 по времени Астаны.

На старте турнира Елена обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии (38-е место) — 7:6 (6), 6:4.