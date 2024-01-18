Рыбакина узнала следующую соперницу на Australian Open-2024
Сегодня, 12:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:28Сегодня, 12:28
136Фото: championat.com
Стала известна следующая соперница лучшей казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в случае её попадания в третий круг Открытого чемпионата Австралии, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Если Елена Рыбакина сегодня победит россиянку Анну Блинкову (57-е место), то на стадии 1/16 финала сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини (31-е место), которая в двух партиях победила немецкую спортсменку Татьяну Марию (42-е место) — 6:2, 6:3.
Отметим, что начало матча Рыбакина — Блинкова запланировано на 14:00 по времени Астаны.
На старте турнира Елена обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии (38-е место) — 7:6 (6), 6:4.
Самое читаемое
- Бум электромобилей в Казахстане пойдёт на спад – аналитик
- Элизабет Турсынбаева поразила своим катанием посетителей катка "Медео"
- Три главные причины недоверия к китайскому автопрому у казахстанцев, назвал эксперт
- Грудной ребёнок упал на игрушки и умер через несколько дней
- Спустя трое суток нашли пропавшего пастуха в Костанайской области