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sports.kz Сегодня, 08:52
116
Сегодня, 08:52
116
Фото: sports.kz

Рыбакина сыграла с российской теннисисткой

Официальный фотограф WTA Jimmie48 Photography опубликовал в твиттере фото с последней тренировки казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В Дубае (ОАЭ) Рыбакина потренировалась с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Напомним, Елена Рыбакина выступит в столице Объединенных Арабских Эмиратов на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships. 

Турнир пройдет с 19 по 25 февраля, а его призовой фонд составит 2,9 миллиона долларов. На прошлой неделе Рыбакина неудачно выступила на турнире в Абу-Даби (ОАЭ): она проиграла в четвертьфинале бразильянке Беатрис Аддад Майе — 6:3, 3:6, 2:6. 

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#спорт #теннис #Елена Рыбакина
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:52
116
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