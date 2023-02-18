Рыбакина сыграла с российской теннисисткой

Фото: sports.kz

Официальный фотограф WTA Jimmie48 Photography опубликовал в твиттере фото с последней тренировки казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Australian Open finalist Elena Rybakina practices in Dubai on Friday. pic.twitter.com/aPIXtafkgb — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) February 17, 2023

В Дубае (ОАЭ) Рыбакина потренировалась с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Напомним, Елена Рыбакина выступит в столице Объединенных Арабских Эмиратов на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships.

Турнир пройдет с 19 по 25 февраля, а его призовой фонд составит 2,9 миллиона долларов. На прошлой неделе Рыбакина неудачно выступила на турнире в Абу-Даби (ОАЭ): она проиграла в четвертьфинале бразильянке Беатрис Аддад Майе — 6:3, 3:6, 2:6.