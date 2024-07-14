Рыбакина стала второй ракеткой в "чемпионской гонке WTA"

Казахстанка Елена Рыбакина теперь занимает вторую позицию в ТОП-рейтинге теннисисток сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.



С начала года казахстанка набрала 4901 очко. Ближайшая преследовательница Рыбакиной - финалистка "Уимблдона-2024" итальянка Ясмин Паолини, у которой 4505 очков. На четвертом месте идет Арина Соболенко (Беларусь) — 4466 очков и замыкает пятерку лучших американка Коко Гауфф — 3598 очков. Лидирует первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши с 7465 баллами.

"Чемпионская гонка WTA" — это итоговый турнир года, на котором выступают только 8 лучших теннисисток сезона. C этого года и до 2026-го турнир будет проходить в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2024-м соревнования пройдут со 2 по 9 ноября. Призовой фонд составит рекордные 15,25 млн долларов.