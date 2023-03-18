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championat.com Сегодня, 12:04
180
Сегодня, 12:04
180
Фото: championat.com

Рыбакина стала восьмой ракеткой мира

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поднимется на рекордную для себя позицию в рейтинге WTA после выхода в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Согласно Live-рейтингу, казахстанка наберет 3370 баллов и улучшит положение с десятой до восьмой строчки мировой табели о рангах. При этом Елена может подняться еще выше, если одержит победу в финале.

Напомним, что в полуфинальном поединке BNP Paribas Open-2023 Елена Рыбакина переиграла в двух сетах первую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши (6:2, 6:2). 

В финале она встретится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, занимающей второе место в мировом рейтинге.

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#Рыбакина #теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:04
180
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