Рыбакина стала восьмой ракеткой мира

Фото: championat.com

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поднимется на рекордную для себя позицию в рейтинге WTA после выхода в финал турнира в Индиан-Уэллсе (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Согласно Live-рейтингу, казахстанка наберет 3370 баллов и улучшит положение с десятой до восьмой строчки мировой табели о рангах. При этом Елена может подняться еще выше, если одержит победу в финале.

Напомним, что в полуфинальном поединке BNP Paribas Open-2023 Елена Рыбакина переиграла в двух сетах первую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши (6:2, 6:2).

В финале она встретится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, занимающей второе место в мировом рейтинге.