Рыбакина стала лидером сезона WTA
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Аккаунт в социальной сети Х Tennis Bakery, отслеживающий разгромные результаты в теннисных матчах так называемые "баранки" и "хлебные палочки" представил рейтинг теннисисток по количеству сетов, выигранных со счетом 6:0 или 6:1 в сезоне WTA 2024 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Лидером тура по данному показателю названа четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. На ее счету десять сетов, выигранных с явным преимуществом.
Второе место занимает первая ракетка мира, полька Ига Швентек, навесившая своим соперницам в этом году девять "баранок" и "хлебных палочек". Следом располагаются американка Кори Гауфф и белорусская спортсменка Арина Соболенко (по восемь), а по пять "хлебобулочных изделий" имеют сразу несколько теннисисток: Мирра Андреева (Россия), Элизабетта Коччиаретто (Италия), Елена Остапенко (Латвия), Аранча Рус (Нидерланды) и Донна Векич (Хорватия).
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