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olympic.kz Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35
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Фото: olympic.kz

Рыбакина сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz. В одиночном разряде первая ракетка Елена Рыбакина закрепилась на третьем месте, несмотря на поражение во втором круге турнира WTA 500 в Берлине.

Первое место по-прежнему занимает представительница Польши Ига Свентек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко.

Напомним, что с 3 по 16 июля пройдет Уимблдон, где Елена Рыбакина является действующей чемпионкой.

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Сегодня, 16:35
166
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