Рыбакина сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга

Фото: olympic.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передаёт BaigeNews.kz. В одиночном разряде первая ракетка Елена Рыбакина закрепилась на третьем месте, несмотря на поражение во втором круге турнира WTA 500 в Берлине.

Первое место по-прежнему занимает представительница Польши Ига Свентек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко.

Напомним, что с 3 по 16 июля пройдет Уимблдон, где Елена Рыбакина является действующей чемпионкой.