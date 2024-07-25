Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже - СМИ
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На официальном сайте Олимпиады Рыбакину исключили из сетки одиночного разряда и микста.
В одиночном разряде лучшую теннисистку Казахстана заменит австралийка Дарья Сэвилл (77-е место). Что касается микста, то там Рыбакина должна была выступить в дуэте с Александром Бубликом.