Рыбакина снялась с Олимпиады в Париже - СМИ

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На официальном сайте Олимпиады Рыбакину исключили из сетки одиночного разряда и микста.

В одиночном разряде лучшую теннисистку Казахстана заменит австралийка Дарья Сэвилл (77-е место). Что касается микста, то там Рыбакина должна была выступить в дуэте с Александром Бубликом.