Елена Рыбакина (7 WTA) обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу (10 WTA) в матче третьего круга теннисного турнира WTA 1000 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz.



25-летняя казахстанка одержала волевую победу со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Во втором сете на тай-брейке Елена уступала 3:6, но смогла отыграть четыре матч-болла и вырвать победу - 10:8. Счёт в личных встречах оппоненток стал ничейным - 4:4.



Завтра Рыбакина сыграет с американкой Софией Кенин, которая неожиданно обыграла прошлогоднюю чемпионку этого турнира итальянку Жасмин Паолини.