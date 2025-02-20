Рыбакина смогла вырвать победу и выйти в четвертьфинал WTA 1000
Турнир проходит в Дубае.
Сегодня, 00:23
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Сегодня, 00:23Сегодня, 00:23
154Фото: КТФ
Елена Рыбакина (7 WTA) обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу (10 WTA) в матче третьего круга теннисного турнира WTA 1000 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz.
25-летняя казахстанка одержала волевую победу со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Во втором сете на тай-брейке Елена уступала 3:6, но смогла отыграть четыре матч-болла и вырвать победу - 10:8. Счёт в личных встречах оппоненток стал ничейным - 4:4.
Завтра Рыбакина сыграет с американкой Софией Кенин, которая неожиданно обыграла прошлогоднюю чемпионку этого турнира итальянку Жасмин Паолини.
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