Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина решила возобновить сотрудничество с тренером Стефано Вуковым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Всем привет. Я рада объявить, что Стефано присоединится к моей команде в сезоне-2025. Спасибо всем вам за поддержку. И желаю отличного 2025 года!" — написала Рыбакина в сториз в Instagram.

Напомним, Елена Рыбакина работала со Стефано Вуковым с 2019 года, однако в августе 2024-го решила прекратить с ним сотрудничество. В начале ноябре стало известно, что новым тренером казахстанской теннисистки будет Горан Иванишевич. Стоит добавить, что многие люди из мира тенниса, журналисты и болельщики были недовольны сотрудничеством Рыбакиной и Вукова, поскольку считают этого тренера слишком грубым и жестким и отмечают, что он неоднократно публично ругал и оскорблял теннисистку.

Между тем, Елена начала новый 2025 год с блестящей победы. Казахстанка провела очередной одиночный матч на турнире United Cup-2025 в Австралии, обыграв соперницу из Германии.