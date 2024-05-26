Рыбакина сделала выбор между Швентек и Соболенко

Казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину спросили перед стартом на "Ролан Гаррос" о противостоянии с ее главными конкурентками — Игой Швентек и Ариной Соболенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакину спросили, с кем из них играть труднее всего.

"Я бы сказала, с Ариной. Мы сыграли с ней много тяжелых матчей, и она была очень агрессивной. Она источает настоящую силу. Что касается Иги, то я чувствую, что могу больше доминировать в игре с ней, поскольку я мощнее, чем она. С Ариной гораздо сложнее", — призналась Рыбакина.

Напомним, в своем первом матче на "Ролан Гаррос"-2024 Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) встретится с бельгийской теннисисткой Грет Миннен (86-е место).