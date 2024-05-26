Рыбакина сделала выбор между Швентек и Соболенко
Сегодня, 08:48
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Сегодня, 08:48Сегодня, 08:48
99Фото: sports.kz
Казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину спросили перед стартом на "Ролан Гаррос" о противостоянии с ее главными конкурентками — Игой Швентек и Ариной Соболенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Рыбакину спросили, с кем из них играть труднее всего.
"Я бы сказала, с Ариной. Мы сыграли с ней много тяжелых матчей, и она была очень агрессивной. Она источает настоящую силу. Что касается Иги, то я чувствую, что могу больше доминировать в игре с ней, поскольку я мощнее, чем она. С Ариной гораздо сложнее", — призналась Рыбакина.
Напомним, в своем первом матче на "Ролан Гаррос"-2024 Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) встретится с бельгийской теннисисткой Грет Миннен (86-е место).
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