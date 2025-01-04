Казахстанская теннисистка, шестая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала появившуюся в СМИ информацию касательно возвращения ее бывшего основного тренера Стефано Вукова в команду после их разрыва в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В настоящее время Рыбакина сотрудничает с Гораном Иванишевичем, в то время как Вуков, по информации СМИ, отстранен от турниров WTA.

"Сейчас я работаю с Гораном, и тут выходят все эти статьи... Я могу сказать лишь то же, что говорила прежде, — что [Стефано Вуков] никогда не обращался со мной плохо, ничего подобного не было. Я довольна тем, как проходит наша работа с Гораном эти пару недель. Как я уже говорила, Стефано возвращается в команду, потому что я знаю этого человека уже шесть лет, и мы можем многое сделать и за пределами площадки.

Конечно, я не очень довольна сложившейся ситуацией. Я недовольна теми комментариями, которые я вижу, особенно от людей, которые также находятся в Туре. Это действующие тренеры, комментаторы. Я не думаю, что это справедливо.

Единственное, что я могу сказать, это то, что он (Вуков — прим.) никогда не обращался со мной плохо. Я уважаю его за все, что он сделал для меня с самого начала, когда я выступала на турнирах начального уровня, и за всю ту работу, что мы проделали совместно. Назовите мне других тренеров, которые добились такого же успеха с игроками, которые начинали с юниорских турниров, а потом выиграли "Большой шлем" и попали в число лучших", — заявила Рыбакина на пресс-конференции.