Рыбакина рухнула в мировом рейтинге
Чемпионка Уимблдона-2022 и восьмая ракетка мира Елена Рыбакина сохранит место в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Майами.
Сегодня, 08:35
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Сегодня, 08:35Сегодня, 08:35
148Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка не смогла защитить 640 очков за прошлогодний финал, уступив во втором круге 20-летней американке Эшлин Крюгер, занимающей 40-е место в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.. Поединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Крюгер.
После этого поражения и победы испанки Пауло Бадосы над датчанкой Кларой Таусон казахстанка опустилась на десятую строчку в лайв-рейтинге, где останется по окончании турнира в Майами.
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