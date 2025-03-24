Казахстанская теннисистка не смогла защитить 640 очков за прошлогодний финал, уступив во втором круге 20-летней американке Эшлин Крюгер, занимающей 40-е место в мировом рейтинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.. Поединок продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Крюгер.

После этого поражения и победы испанки Пауло Бадосы над датчанкой Кларой Таусон казахстанка опустилась на десятую строчку в лайв-рейтинге, где останется по окончании турнира в Майами.