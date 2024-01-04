Рыбакина разгромила соперницу в Австралии

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (четвёртое место в рейтинге WTA) провела матч одной восьмой финала турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия) против представительницы Бельгии Элизе Мертенс (30-е место), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина не оставила шансов оппонентке и одержала разгромную победу по итогам двух партий, отдав лишь один гейм и оформив "баранку" во втором сете (6:1, 6:0). Встреча продолжалась всего 57 минут.

Елена вышла в четвертьфинал соревнований.

"Могу сказать, что сегодня я играла очень хорошо. Я такого не ожидала. Матчи против Элизе всегда получаются тяжелыми. Я рада, что смогла победить таким образом, и надеюсь, это придаст мне уверенности на следующий матч", — сказала Елена сразу после игры.

Стоит отметить, что сегодняшняя соперница казахстанки за свою карьеру выиграла три турнира "Большого шлема": Australian Open, Уимблдон и US Open (все — в парном разряде).

За выход в полуфинал турнира Елена Рыбакина сыграет с победительницей противостояния двух российских теннисисток — Вероники Кудерметовой (16-е место) и Анастасии Потаповой (28-е место).