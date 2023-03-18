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ktf.kz Сегодня, 08:40
282
Сегодня, 08:40
282
Фото: ktf.kz

Рыбакина разгромила первую ракетку мира в США

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (10 WTA) в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе уверенно обыграла победительницу трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде польку Игу Швёнтек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут. По ходу матча Рыбакина семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). В личных встречах оппоненток Елена повела со счетом 3:1.

 Фото: ktf.kz

Напомним, в четвертьфинальном матче чемпионка Уимблдона-2022 обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. 

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии 2023, Рыбакина победила Игу Швёнтек со счетом 6:4, 6:4.

На своем первом финале "Мастерса" первая ракетка Казахстана сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь). Таким образом, любителей тенниса ждет повторение финала Australian Open 2023, тогда победу одержала Соболенко – 4:6, 6:3, 6:4.

Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов США.

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#теннис #спорт #Елена Рыбакина
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:40
282
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