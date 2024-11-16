Рыбакина разгромила кореянку и принесла сборной Казахстана вторую победу
Сегодня, 18:36
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Сегодня, 18:36Сегодня, 18:36
160Фото: instagram.com/LenaRybakina
Елена Рыбакина принесла Казахстану вторую победу в серии плей-офф "Кубка Билли Джин Кинг" с Республикой Кореей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Шестая ракетка мира не испытала особых проблем с 355-й и одержала верх в сетах — 6:2, 6:2. Поединок продлилась один час и восемь минут.
Ранее Зарина Дияс одолела Да Ен Бак со счетом 3:6, 6:3, 7:6.
Таким образом, Казахстан ведет со счетом 2:0, завтра в третьем матче Елена Рыбакина встретится с Да Ен Бак. Затем Зарина Дияс должна сыграть с Сон Хен Пак. В заключительной парной игре будут играть Анна Данилина/Жибек Куламбаева — Ку Ен Ву/Дабин Ким.
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