Рыбакина разгромила кореянку и принесла сборной Казахстана вторую победу

Елена Рыбакина принесла Казахстану вторую победу в серии плей-офф "Кубка Билли Джин Кинг" с Республикой Кореей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Шестая ракетка мира не испытала особых проблем с 355-й и одержала верх в сетах — 6:2, 6:2. Поединок продлилась один час и восемь минут.

Ранее Зарина Дияс одолела Да Ен Бак со счетом 3:6, 6:3, 7:6.

Таким образом, Казахстан ведет со счетом 2:0, завтра в третьем матче Елена Рыбакина встретится с Да Ен Бак. Затем Зарина Дияс должна сыграть с Сон Хен Пак. В заключительной парной игре будут играть Анна Данилина/Жибек Куламбаева — Ку Ен Ву/Дабин Ким.