Рыбакина, Рахмонов и Алимханулы: итоги года подвели в Министерстве туризма и спорта

Уходящий 2023 год был полон спортивными событиями. В течении всего года казахстанские спортсмены принимали участие в важных соревнованиях мирового и континентального уровней по разным видам спорта. Члены сборной Казахстана завоевали много медалей разного достоинства, подарив болельщикам яркие эмоции. Министерство туризма и спорта РК опубликовало свою версию спортивных итогов года, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнование года: Летние Олимпийские игры

Главным спортивным событием этого года были летние Азиатские игры в китайском городе Ханчжоу, которые были проведены с 23 сентября по 8 октября. Сборная Казахстана была представлена 524 спортсменами по 30 видам спорта. Казахстанцы завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых наград. Стоит отметить, что впервые на Азиатских играх этого года были разыграны лицензии по 9 видам спорта на Олимпийские игры в Париже.

Победы года

Любительский бокс

Можно сказать, что этот год стал успешным для отечественных мастеров кожаных перчаток. В начале года сборная страны до 22 лет завоевала 20 медалей на чемпионате Азии в Таиланде и стала лучшей в общекомандном зачете.

А в мае на чемпионате мира в Ташкенте сборная Казахстана завоевала 4 золота (Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай), 1 серебро (Дулат Бекбауов). Тем самым сборная Казахстана повторила результат 10 летней давности, в 2013 году на первенстве мира в Алматы.

Футбол

Национальная сборная Казахстана по футболу провела ряд успешных матчей в рамках отборочного этапа турнира ЕВРО-2024 в этом году. В матче со сборной Данией наша команда одержала волевую победу со счетом 3:2. Гол нашего капитана Асхата Тагыбергена был признан лучшим квалификации чемпионата Европы-2024. Этот матч и это взятие ворот надолго останется в памяти наших болельщиков. Несмотря на то, что в отборочных играх наши земляки не смогли выйти в финальный этап, впервые набрали 18 очков в групповом соревновании. У национальной сборной еще есть возможность побороться за путевку весной через турнир Лиги Наций.

Футзал

Сборная Казахстана по футзалу показала 100-процентный результат в отборочном раунде чемпионата мира-2024. Команда выиграла все 6 игр в группе и в 3-й раз подряд вышла в финальную стадию чемпионата мира. Теперь наши соотечественники поборются за звание лучших в мире в Ташкенте в 2024 году. Как вы помните, в 2021 году наши земляки дошли до полуфинала мирового первенства.

Теннис

Одна из лучших ракеток мира по теннису среди женщин Елена Рыбакина в этом году участвовала в Финале четырех крупных соревнований. В начале года она участвовала в первом из четырех важных соревнований категории "Большой шлем" – финале Открытого чемпионата Австралии, а затем стала финалистом турнира "тысяча" в Мадриде. А в этом году впервые за свою карьеру завоевала призовой фонд и выступала на турнирах Indian Wells и Masters Internazionali BNL d'Italia в категории WTA 1000.

Также первая ракетка страны среди мужчин Александр Бублик впервые в своей карьере стал победителем турнира серии ATP 500.

Профессиональный бокс

Профессиональный боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 KO) в этом году завоевал титулы чемпионов мира WBO и IBO в средней весовой категории.

Смешанные единоборства

Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC – самой престижной организации в мире смешанных единоборств, в этом году порадовал болельщиков очередной яркой победой. Наш соотечественник вышел в октагон на турнире UFC 296, организованном в декабре за океаном, и победил местного файтера Стивена Томпсона. После этой победы наш боец стал на один шаг ближе к чемпионскому титулу.

Ранее редакция BaigeNews.kz представляла свои спортивные итоги года. Подробнее в этом материале.