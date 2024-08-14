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Рыбакина провела тренировку перед началом турнира в Цинциннати

14 Августа, 09:24
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Рыбакина провела тренировку перед началом турнира в Цинциннати 14 Августа, 09:24
14 Августа, 09:24
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Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела тренировку перед стартом турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), передает передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Борьбу за титул турнира в Цинциннати Рыбакина начнёт со второго круга. Представительница Казахстана сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) - Юань Юэ (Китай).

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир "Большого шлема" - Уимблдон в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии - 2023. В мировом рейтинге Рыбакина максимально добиралась до третьей строчки.

Соревнования категории WTA-1000 в Цинциннати пройдут с 13 по 19 августа.

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