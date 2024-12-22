На выставочном турнире World Tennis League в Дубае (ОАЭ) состоялся матч между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (6-е место в рейтинге WTA) и россиянкой Миррой Андреевой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина проиграла Андреевой со счетом 2:6. Матч продолжался 28 минут. Добавим, что Елена Рыбакина представляет команду "Соколы", а Мирра Андреева выступает за "Ястребов".

Что касается официальных встреч Елены Рыбакиной и Мирры Андреевой в туре WTA, то они играли между собой один раз — в прошлом году в Пекине (Китай). Тогда Рыбакина добилась победы в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:1. Добавим, что многие называют Андрееву "вундеркиндом", поскольку она уже является топовой теннисисткой в 17 лет.