Рыбакина проиграла вундеркинду из России
Матч продолжался 28 минут.
Сегодня, 20:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:08Сегодня, 20:08
142Фото: instagram.com/lenarybakina
На выставочном турнире World Tennis League в Дубае (ОАЭ) состоялся матч между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (6-е место в рейтинге WTA) и россиянкой Миррой Андреевой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Рыбакина проиграла Андреевой со счетом 2:6. Матч продолжался 28 минут. Добавим, что Елена Рыбакина представляет команду "Соколы", а Мирра Андреева выступает за "Ястребов".
Что касается официальных встреч Елены Рыбакиной и Мирры Андреевой в туре WTA, то они играли между собой один раз — в прошлом году в Пекине (Китай). Тогда Рыбакина добилась победы в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:1. Добавим, что многие называют Андрееву "вундеркиндом", поскольку она уже является топовой теннисисткой в 17 лет.
Самое читаемое
- Молились на дороге в Алматы: наказаны 30 человек
- Суд постановил изъять территорию частного дома под строительство парка
- Незаконно установленные киоски ликвидируют в Уральске
- Трагедия в Магдебурге: что известно о водителе въехавшего в толпу авто
- Метель, морозы и туман: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану