Рыбакина прилетела в Алматы
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
61Фото: instagram.com/lenarybakina
Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прилетела в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
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В публикации на своей странице в социальной сети казахстанская спортсменка опубликовала фотографии из Алматы и оставила следующее описание: "Несколько дней в Алматы".
Недавно 25-летняя теннисистка рассталась со своим тренером Стефано Вуковым.
После прошедшего Открытого чемпионата США (US Open) Рыбакина не выступала на турнирах из-за проблем со здоровьем.
Отметим, что Елена, которая является уроженкой Москвы, поменяла свое гражданство и начала выступать за Казахстан в 2018-м году.