  • 5 Октября, 22:03
  • BAIGENEWS

Рыбакина прилетела в Алматы

Сегодня, 21:43
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instagram.com/lenarybakina Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: instagram.com/lenarybakina

Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прилетела в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina)

В публикации на своей странице в социальной сети казахстанская спортсменка опубликовала фотографии из Алматы и оставила следующее описание: "Несколько дней в Алматы".

Недавно 25-летняя теннисистка рассталась со своим тренером Стефано Вуковым.

После прошедшего Открытого чемпионата США (US Open) Рыбакина не выступала на турнирах из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что Елена, которая является уроженкой Москвы, поменяла свое гражданство и начала выступать за Казахстан в 2018-м году.

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