Четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прилетела в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina)

В публикации на своей странице в социальной сети казахстанская спортсменка опубликовала фотографии из Алматы и оставила следующее описание: "Несколько дней в Алматы".

Недавно 25-летняя теннисистка рассталась со своим тренером Стефано Вуковым.

После прошедшего Открытого чемпионата США (US Open) Рыбакина не выступала на турнирах из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что Елена, которая является уроженкой Москвы, поменяла свое гражданство и начала выступать за Казахстан в 2018-м году.