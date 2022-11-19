Рыбакина претендует на награду "Игрок года"

Фото: ktf.kz

Стали известны претендентки на награды Женской теннисной ассоциации — WTA по итогам сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В номинации "Игрок года" — лидер сборной Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022, Елена Рыбакина.

Также за награду поборются: первая ракетка мира, чемпионка "Ролан Гаррос", US Open и еще шести турниров сезона Ига Швентек; вторая ракетка мира, финалистка US Open, чемпионка турниров в Мадриде и Берлине Онс Жабер; седьмая ракетка мира и финалистка "Ролан Гаррос" Кори Гауфф; третья ракетка мира и чемпионка турнира в Гвадалахаре Джессика Пегула.