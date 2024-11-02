Рыбакина посетила матч Криштиану Роналду
Сегодня, 08:54
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Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
140Фото: instagram.com/LenaRybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила футбольный матч "Аль-Наср" — "Аль-Хиляль" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Рыбакина опубликовала в сториз в Instagram фото со стадиона, на котором она запечатлена с сестрой и своей командой.
Матч "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" завершился вничью — 1:1. В составе "Аль-Насра" все 90 минут на поле провел лидер команды, нападающий Криштиану Роналду, но результативными действиями не отметился. Что касается Елены Рыбакиной, то она прилетела в Эр-Рияд, чтобы выступить на Итоговом турнире WTA. Первой соперницей казахстанки станет итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
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