Рыбакина посетила матч Криштиану Роналду

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила футбольный матч "Аль-Наср" — "Аль-Хиляль" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина опубликовала в сториз в Instagram фото со стадиона, на котором она запечатлена с сестрой и своей командой.

Матч "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" завершился вничью — 1:1. В составе "Аль-Насра" все 90 минут на поле провел лидер команды, нападающий Криштиану Роналду, но результативными действиями не отметился. Что касается Елены Рыбакиной, то она прилетела в Эр-Рияд, чтобы выступить на Итоговом турнире WTA. Первой соперницей казахстанки станет итальянская теннисистка Жасмин Паолини.