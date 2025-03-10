Рыбакина получила угрозу от 17-летнего вундеркинда из России
Сегодня, 11:56
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Сегодня, 11:56Сегодня, 11:56
138Фото: Пресс-служба Уимблдона
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала предстоящий матч против Елены Рыбакиной из Казахстана в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Конечно, это будет нелегко. Я обыграла ее в Дубае в трех сетах, со счетом 6:4 в третьем сете. Она уже выигрывала этот турнир. Думаю, здесь она чувствует себя комфортно. Она хорошо подает и выполняет свои удары. Буду делать всё возможное, чтобы не дать ей играть. Посмотрим, кто будет лучше в тот день", — сказала в интервью на корте Андреева.
Напомним, что Елена Рыбакина в третьем круге обыграла британку Кэти Бултер, а Мирра Андреева была сильнее датской спортсменки Клары Таусон.
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