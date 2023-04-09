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Рыбакина показала свой сумасшедший день
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина на своей странице в Instagram поделилась видео из своего отпуска, передаёт BaigeNews.kz.
Елена вместе с сестрой посетили парк Disney World в городе Орландо американского штата Флорида.
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"Один сумасшедший день", — подписала видео спортсменка.
В комментариях тут же посыпались комплименты.
"Однажды я назвал тебя Джоковичем в женском обличие в теннисе. Меньше вынужденных ошибок, и ты будешь первой ракеткой мира", — похвалил Рыбакину один из подписчиков.
На видео отреагировал и аргентинский футболист Стефано Брундо.
"Эта улыбка делает счастливыми многих людей", — признался в комментариях футболист.
Напомним, главным достижением Елены Рыбакиной в марте этого года стала победа на турнире в Индиан-Уэллсе, где в матче за трофей она обыграла Арину Соболенко и стала седьмой ракеткой мира. Также казахстанка дошла до финала турнира в Майами, где 2 апреля проиграла Петре Квитовой .
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