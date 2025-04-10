Елена Рыбакина продолжает радовать болельщиков невероятными выступлениями, передаёт BaigeNews.kz. В рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Брисбене она одержала победу над Кимберли Биррелл (61-е место в рейтинге WTA).

Начало матча оказалось неудачным для казахстанки, и она уступала со счётом 1:3 в первом сете. Однако, не растерявшись, Рыбакина вырвала победу в первой партии - 6:3. Но на этом трудности не закончились. Во втором сете Елена оказалась в ещё более сложной ситуации, уступая 1:5, и казалось, что матч вот-вот завершится в пользу её соперницы. Но не тут-то было! Камбэк Рыбакиной стал настоящим шедевром: она выровняла счёт и выиграла второй сет - 7:6 (7:4) в тай-брейке, завершив встречу за 1 час 28 минут.

К слову, победа Рыбакиной укрепила преимущество Казахстана в противостоянии с Австралией.

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