Рыбакина победила на турнире World Tennis League
Всего в нем приняли участие четыре команды.
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
151Фото: НОК РК
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей крупного международного турнира World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Всего в нем приняли участие четыре команды. Они были сформированы из теннисистов со всего мира:
- Falcons: Андрей Рублев (Россия), Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан), Каролин Гарсия (Франция);
- Eagles: Александр Шевченко (Казахстан), Стефанос Циципас (Греция), Ига Швентек (Польша), Паула Бадоса (Испания);
- Kites: Ник Кирьос (Австралия), Каспер Рууд (Норвегия), Симона Халеп (Румыния), Жасмин Паолини (Италия);
- Hawks: Джордан Томпсон (Австралия), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Беларусь).
"В итоге в финале на корте сошли Falcons и Hawks. Команда Рыбакиной победила со светом 20-16", - проинформировали в НОК РК.
Напомним, ранее глава государства посетил Центр настольного тенниса в Талдыкоргане.
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