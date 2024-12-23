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Рыбакина победила на турнире World Tennis League

Всего в нем приняли участие четыре команды.

Сегодня, 16:22
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НОК РК Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22
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Фото: НОК РК

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей крупного международного турнира World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Всего в нем приняли участие четыре команды. Они были сформированы из теннисистов со всего мира:

  • Falcons: Андрей Рублев (Россия), Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан), Каролин Гарсия (Франция);
  • Eagles: Александр Шевченко (Казахстан), Стефанос Циципас (Греция), Ига Швентек (Польша), Паула Бадоса (Испания);
  • Kites: Ник Кирьос (Австралия), Каспер Рууд (Норвегия), Симона Халеп (Румыния), Жасмин Паолини (Италия);
  • Hawks: Джордан Томпсон (Австралия), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко  (Беларусь).

"В итоге в финале на корте сошли Falcons и Hawks. Команда Рыбакиной победила со светом 20-16", - проинформировали в НОК РК.

Напомним, ранее глава государства посетил Центр настольного тенниса в Талдыкоргане.

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