Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей крупного международного турнира World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Всего в нем приняли участие четыре команды. Они были сформированы из теннисистов со всего мира:

Falcons: Андрей Рублев (Россия), Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан), Каролин Гарсия (Франция);

Eagles: Александр Шевченко (Казахстан), Стефанос Циципас (Греция), Ига Швентек (Польша), Паула Бадоса (Испания);

Kites: Ник Кирьос (Австралия), Каспер Рууд (Норвегия), Симона Халеп (Румыния), Жасмин Паолини (Италия);

Hawks: Джордан Томпсон (Австралия), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Беларусь).

"В итоге в финале на корте сошли Falcons и Hawks. Команда Рыбакиной победила со светом 20-16", - проинформировали в НОК РК.

Напомним, ранее глава государства посетил Центр настольного тенниса в Талдыкоргане.