Рыбакина озвучила грандиозную цель на 2025 год

Пятый номер мирового рейтинга, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что намерена пополнить свою коллекцию трофеев турниров "Большого шлема", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На сегодняшний день в копилке Рыбакиной лишь один мейджор-титул — Уимблдон-2022.

"Моей целью определенно является выигрывать "шлемы". А главная цель — в один прекрасный день стать первой ракеткой мира. Надеюсь, это произойдет в следующем году", - заявила Рыбакина, которую цитирует The Tennis Letter.

Напомним, что накануне Елена Рыбакина завершила свой сезон WTA, обыграв Арину Соболенко на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).