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Рыбакина озвучила грандиозную цель на 2025 год

Сегодня, 13:25
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olympic.kz Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25
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Фото: olympic.kz

Пятый номер мирового рейтинга, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что намерена пополнить свою коллекцию трофеев турниров "Большого шлема", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На сегодняшний день в копилке Рыбакиной лишь один мейджор-титул — Уимблдон-2022.

"Моей целью определенно является выигрывать "шлемы". А главная цель — в один прекрасный день стать первой ракеткой мира. Надеюсь, это произойдет в следующем году", - заявила Рыбакина, которую цитирует The Tennis Letter.

Напомним, что накануне Елена Рыбакина завершила свой сезон WTA, обыграв Арину Соболенко на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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