Рыбакина отметилась новым достижением
Сегодня, 08:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
119Фото: sports.kz
Только пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" полька Ига Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Напомним, 6 ноября Елена Рыбакина неожиданно обыграла Соболенко в третьем матче Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:4, 3:6, 6:1.
Самое читаемое
- Общественники Семея пожаловались акиму области на работу городских служб
- Ночью в Казахстане произошло еще одно землетрясение
- Токаев принял главу крупнейшего в мире оператора атомных электростанций
- В Казахстане запустят проект по возрождению яблока сорта апорт
- Мощный снегопад, ветер и мороз: зима накрыла часть Казахстана