Рыбакина отметилась новым достижением

Только пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина и бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" полька Ига Швёнтек одержали две и больше побед над Ариной Соболенко в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, 6 ноября Елена Рыбакина неожиданно обыграла Соболенко в третьем матче Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Итоговый счёт — 6:4, 3:6, 6:1.