Рыбакина осталась без финала на турнире в Чехии

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира в Остраве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Её соперницей была Барбора Крейчикова (23-я ракетка мира) из Чехии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:7, 4:6. Игра продлилась два часа и 24 минуты.

Рыбакина во время игры исполнила 17 подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также Елена выиграла пять очков и два гейма подряд.

Крейчикова в 2021-м году выиграла Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос) в одиночном разряде. Также чешка шесть раз побеждала во всех турнирах Большого шлема в парном разряде.