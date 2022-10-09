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ktf.kz Вчера, 03:07
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Фото: ktf.kz

Рыбакина осталась без финала на турнире в Чехии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в полуфинале турнира в Остраве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Её соперницей была Барбора Крейчикова (23-я ракетка мира) из Чехии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:7, 4:6. Игра продлилась два часа и 24 минуты.

Рыбакина во время игры исполнила 17 подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также Елена выиграла пять очков и два гейма подряд.

Крейчикова в 2021-м году выиграла Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос) в одиночном разряде. Также чешка шесть раз побеждала во всех турнирах Большого шлема в парном разряде.

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#теннис #спорт #Елена Рыбакина
Журналист
Вчера, 03:07
660
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