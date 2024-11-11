Рыбакина официально узнала позицию в рейтинге WTA по итогам сезона 2024 года

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок после завершения Итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась прежней: лидирует белоруска Арина Соболенко, за ней следуют полька Ига Швёнтек и Кори Гауфф из США, ставшая победительницей Итогового турнира WTA.

Елена Рыбакина, занимавшая пятое место, сместилась на шестую строчку. Пятой стала финалистка Итогового турнира китаянка Чжэн Циньвэнь. Напомним, что в Эр-Рияде Елена не смогла выйти из группы, проиграв два матча и одержав одну победу.

Юлия Путинцева завершила сезон WTA-2024 на 29-й позиции.

В парном разряде звание первой ракетки мира сохранила чешская спортсменка Катержина Синякова. Вторую строчку занимает Эрин Рутлифф из Новой Зеландии, на третье место с пятого поднялась Габриэла Дабровски из Канады.

Сильнейшая из представительниц Казахстана в парах Анна Данилина осталась на 22-й позиции. Путинцева — 111-я. Жибек Куламбаева потеряла семь позиций и стала 157-й.