Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах по итогам турнира в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте - победительница прошедшего "тысячника" Арина Соболенко из Беларуси. Вторую строчку занимает полька Ига Швёнтек, на третьем месте - Кори Гауфф из США. Другая американка Джессика Пегула, проигравшая Соболенко в финале, располагается четвертой.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потеряла две строчки и стала десятой. Напомним, что на турнире в Майами Рыбакина выступила неудачно, проиграв Эшлин Крюгер в первом же матче на стадии второго круга.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отыграла одну позицию и стала 23-й.

В парном разряде лидируют Катержина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Сильнейшая из казахстанских парниц Анна Данилина опустилась на одну строчку - 17-я. Путинцева стала выше на одну отметку - 75-я. Столько же отыграла Жибек Куламбаева, ставшая 162-й.

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