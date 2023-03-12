Рыбакина одержала волевую победу на старте "Мастерса"

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) была сильнее чемпионки Australian open 2020, американки Софьи Кенин (170-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Рыбакина обыграла Кенин со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа и 8 минут. На счету Елены шесть эйсов, семь двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас — Паула Бадоса.

Общий призовой фонд соревнований в Индиан-Уэллсе составляет 8 800 000. Турнир продлится до 19 марта.